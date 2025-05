Teresa Fiúza: "Para bons projetos nunca vai faltar dinheiro"

"A nossa ambição - que deve ser uma ambição coletiva - é de que as nossas startups, se tiverem de ir para fora, o façam por opção e não por necessidade", referiu, acrescentando, no entanto, que o país tem capacidade de atrair startups que "não nasceram cá e que vêm para cá". Teresa Fiúza deu o exemplo da capital portuguesa, que tem 12 unicórnios estrangeiros que se implementaram em Lisboa. Com a vantagem de se estar a espalhar para outras cidades. Embora sem certeza do número, a vice-presidente da Portugal Ventures referiu o Porto, com cerca de uma dezena de empresas.