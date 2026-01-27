Economia

Terminais de contentores devem estabilizar em 2026 mas tarifas vão pesar, alerta Morningstar DBRS

A "procura global amplamente resiliente" está na base para as perspetivas neutras para 2026. Ainda assim, os conflitos geopolíticos ameaçam "os fluxos comerciais regionais".
Terminal de contentores de AlcântaraGerardo Santos / Global Imagens
As perspetivas para os operadores de terminais de contentores este ano são neutras, numa altura em que a procura global é resiliente, apesar do aumento das tarifas comerciais e da incerteza geopolítica, segundo uma análise da Morningstar DBRS.

"Espera-se que os volumes nos terminais de contentores sejam sustentados pela procura global amplamente resiliente e por uma indústria de transporte marítimo madura que continua a adaptar-se e evoluir", ainda que as tarifas possam ter impactos, sinaliza a agência de notação financeira numa análise divulgada hoje.

Os terminais deverão assim ter receitas estáveis, sendo que, além de otimizar as rotas comerciais, "os transportadores têm em vista a integração vertical com os portos para obter maiores sinergias e por razões estratégicas".

Apesar destas perspetivas e embora alguns conflitos geopolíticos tenham diminuído, continua a existir o "potencial de outros conflitos impactarem os fluxos comerciais regionais", alerta a Morningstar DBRS.

A agência deixa ainda o aviso de que a segurança energética é agora "tão central como a transição energética", o que impulsiona o desenvolvimento de terminais de GNL (Gás Natural Liquefeito) na Europa.

As estimativas são de que o mercado global de contentores cresceu entre 3,5% e 4,2% em 2025, à medida que os carregadores e operadores de terminais se adaptaram às mudanças nos cenários económicos e geopolíticos.

terminal de contentores

