Têxtil e vestuário prevê quebra de 5% a 7% nas exportações este ano

O presidente da ANIVEC, a associação do vestuário e da confeção, diz que o setor "está a passar um mau bocado". Aos efeitos já conhecidos da guerra e da inflação, e que têm levado a uma retração do consumo, junta-se a metereologia, com as temperaturas de verão, em muitos casos acima dos 30 graus, a arrastarem-se até meio do mês de outubro, reduzindo a vontade de comprar artigos de inverno. "Com a chuva, as pessoas começam a comprar, mas o que se perdeu já não se vai ganhar. Até porque os clientes, agora, já ficam à espera dos saldos", argumenta César Araújo, que acredita que a retoma "só se dará no outono-inverno de 2024. os clientes ainda estão com muito receio de gastar dinheiro".