TotalEnergies prevê que mercado petrolífero demore “três ou quatro meses” a estabilizar

O presidente executivo da francesa TotalEnergies prevê que o mercado petrolífero ainda demore “três ou quatro meses” a estabilizar, apesar da reabertura parcial do estreito de Ormuz, tendo em conta os desequilíbrios gerados com o conflito no Irão.

Patrick Pouyanné, que participava nos encontros económicos de Aix-en-Provence, no sudeste de França, explicou que os países produtores do Golfo Pérsico acumularam grandes reservas de crude que não conseguiram exportar devido ao encerramento do estreito de Ormuz durante a guerra e que, agora, procuram navio-petroleiros para o colocar no mercado.

O problema é que alguns armadores ainda não estão dispostos a deixar os seus navios atravessar o estreito devido à tensão que persiste na região, disse o responsável pela petrolífera francesa.

Ao mesmo tempo, afirmou, verifica-se uma escassez de derivados de petróleo nos principais mercados de consumo, porque, durante os mais de três meses de conflito, as reservas foram-se esgotando e os navios que conseguiram sair do Golfo Pérsico demorarão dias a chegar ao destino.

Como consequência, referiu, os preços de venda aos consumidores correspondentes a um barril de petróleo estão nos 95-100 euros, quando a cotação no mercado já se situa abaixo desse valor (na sexta-feira, o Brent fechou um pouco acima de 72 dólares).