Trabalhadores contratados ao abrigo do PRR em greve dia 20

Os trabalhadores dos serviços de administração direta e indireta do Estado contratados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vão estar em greve no dia 20 de fevereiro, em luta pela integração no mapa de pessoal.

Segundo o pré-aviso, publicado esta terça-feira, 100 na imprensa pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a greve abrange também os trabalhadores dos institutos públicos, universidades, fundações, serviços personalizados do Estado e Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Estão igualmente abrangidos os trabalhadores dos serviços sociais universitários, residências estudantis, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e demais entidades públicas empresariais, Infraestruturas de Portugal, administrações portuárias e centros de formação profissional de gestão participada.

A paralisação decorre entre as 00:00 e as 24:00 do dia 20 de fevereiro e, segundo o pré-aviso, nos serviços que não funcionem ininterruptamente ou que não correspondam a necessidades sociais impreteríveis, a segurança e manutenção do equipamento e instalações serão asseguradas nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção ou encerramento.