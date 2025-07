Trabalho sazonal insuficiente para travar aumento dos desempregados

A chegada do verão é sinónimo de aumento do trabalho sazonal de forma transversal a todos os setores de atividade, ainda que sejam os negócios do turismo, da agricultura e da distribuição aqueles que mais contratam nesse período. Em 2023, as empresas de trabalho temporário falam num desempenho "muito similar aos anos anteriores" no que à procura de trabalhadores diz respeito. No entanto, os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ontem divulgados revelam ter havido um aumento de pessoas à procura de trabalho, no geral, em julho e em agosto, e até com redução das ofertas em agosto.