Transavia já cancelou 50 voos e aumentou preços devido à guerra no Médio Oriente

A Transavia foi obrigada a cancelar 50 voos que se iriam realizar em maio e junho devido à crise de combustíveis provocada pela guerra no Médio Oriente, disse esta quarta-feira, 22 de abril, Julien Mallard, diretor geral adjunto para a área comercial da transportadora.

Em conferência de imprensa, o responsável revelou que o preço dos voos da companhia low cost subiu cinco euros desde meados de março para responder ao aumento dos custos provocado pelo conflito.

Como afirmou, esta não é uma decisão fácil, mas "temos de enfrentar a realidade do aumento do preço dos combustíveis”. O responsável sublinhou ainda que “estas questões fazem parte da gestão quotidiana da companhia”.

Julien Mallard frisou que este é um problema que está a afetar todas as companhias aéreas. Na Transavia, "estamos a implementar novos processos para que, nos próximo meses, o impacto do combustível não nos obrigue a reduzir capacidade”.

A Transavia está ainda assim a beneficiar das sinergias de pertencer ao grupo AirFrance–KLM, disse.

À crise de escassez de combustível junta-se uma maior procura por viagens na Europa. Segundo Julien Mallard, verifica-se um maior interesse por voos no continente europeu devido ao conflito que opõe os EUA e Israel ao Irão.

"Está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Este verão é um grande desafio", admitiu o responsável. Nestas circunstâncias, o objetivo da Transavia "é ser o mais flexível possível", disse.

Também o grupo Lufthansa anunciou ontem à noite que vai cancelar 20.000 voos de curta distância até outubro para diminuir o consumo de combustível, perante os aumentos desde o início da guerra no Irão.