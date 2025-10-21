DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Transferências do Orçamento do Estado para municípios aumentam 2,7% para 4,4 mil milhões em 2026

O aumento nas verbas supera a inflação prevista para este ano, que era de 2,4% em setembro, e a estimada para 2026, que é de 2,1%, sublinha o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Publicado a

As transferências do Orçamento do Estado para os municípios vão aumentar acima da inflação, totalizando 4,4 mil milhões de euros no próximo ano.

Este valor representa um crescimento de 2,7% em relação a 2025, assinala o Ministério da Economia e da Coesão Territorial em comunicado divulgado esta terça-feira, 21 de outubro.

O aumento nas verbas supera a inflação prevista para este ano, que era de 2,4% em setembro, e a estimada para 2026, que é de 2,1%.

A quantia total inclui uma subvenção geral para o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), que será reforçado em 73,3 milhões de euros, equivalente a um aumento de 2,2%. Também haverá um aumento de 3,3% na subvenção específica para o Fundo Social Municipal (FSM) e uma participação de 5% no IRS e de 7,5% na receita do IVA.

Além disso, o Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) terá um crescimento de 2,6%, totalizando 407 milhões de euros, com um aumento de 10.147.745 euros em relação a 2025.

No total, as transferências para municípios e freguesias ascenderão a 4,8 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 128 milhões de euros, ou seja, 2,7% a mais do que o previsto para este ano.

A proposta orçamental também inclui um reforço do Fundo de Emergência Municipal (FEM), que aumentará de seis milhões para 10 milhões de euros em 2026.

