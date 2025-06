Transporte de passageiros abranda crescimento no segundo trimestre

No mesmo trimestre, viajaram por comboio 49,0 milhões de passageiros (+12,8%; +18,0% no primeiro trimestre de 2023) e por metropolitano 64,9 milhões (+18,0%; +39,7% no primeiro trimestre de 2023). Comparando com o segundo trimestre de 2019, registaram-se variações de +13,9% e -5,3%, respetivamente.