Transporte marítimo alcança 1,5 mil milhões em receitas em 2025

O setor dos transportes marítimos deverá alcançar os 1.500 milhões de euros em receitas em 2025 em Portugal, representando um crescimento de 6% face ao ano anterior, revelou esta terça-feira, 14, uma análise da Informa D&B.

Tendo em conta os números de 2024, o tráfego de mercadorias nos portos portugueses atingiu as 85,6 milhões de toneladas, mais 4,3% do que em 2023, enquanto o volume de mercadorias carregadas cresceu 9,1%, com um aumento moderado das descargas (1,5%).

O tráfego de passageiros, excluindo navios de cruzeiro, totalizou 1,92 milhões de pessoas, menos 1,3% do que em 2023, concentrando-se quase na totalidade nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Nos navios de cruzeiro, o número de passageiros subiu para os 1,82 milhões, mais 8,7% do que em 2023.

O número de operadores que prestam serviço de transporte marítimo de passageiros manteve em 2024 a tendência crescente iniciada em 2021, fixando-se em 286 (6,7%), enquanto no transporte marítimo de mercadorias baixou para 81, menos 4,7% relativamente a 2023.

A frota de navios mercantes de bandeira portuguesa confirmou em 2025 a tendência de expansão, totalizando 1.190, mais 14,6% em relação a 2024.

Quanto à antiguidade da frota de navios mercantes de bandeira portuguesa, 53% das embarcações têm entre 11 e 20 anos, enquanto perto de 17% dos navios têm menos de 5 anos e 14,5% entre 6 e 10 anos.

Neste sentido, “a evolução positiva mantém-se desde 2022, fruto do aumento da mobilidade de pessoas e mercadorias e da procura turística interna e estrangeira”, referiu a Informa D&B.