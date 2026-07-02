Economia

Tribunal da UE confirma multa de 4,125 mil milhões de euros à Google

Trata-se da multa mais alta aplicada até agora por Bruxelas num caso de violação das regras da concorrência. Em causa está abuso de posição dominante no mercado através da aplicação Android.
Tribunal da UE confirma multa de 4,125 mil milhões de euros à Google
EPA/CAROLINE BREHMAN
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O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou esta quinta-feira, 2 de julho, a multa recorde imposta à Google pela Comissão Europeia de 4,125 mil milhões de euros por abuso de posição dominante no mercado através da aplicação Android.

A decisão do TJUE rejeita assim o recurso apresentado pela Google de uma sentença do Tribunal Geral da UE que, ainda assim, tinha reduzido a multa inicial do executivo comunitário de 4,342 mil milhões de euros para 4,125 mil milhões de euros.

A sociedade-mãe da Google, Alphabet, tem de pagar 1,520 mil milhões de euros da coima.

Em 2018, a Comissão Europeia concluiu que a multinacional abusou da sua posição dominante ao ter imposto, nomeadamente através de acordos de pré-instalação e de condições de licença de determinadas aplicações, a promoção do seu motor de busca Google Search e do seu navegador Chrome em dispositivos móveis que funcionam com o sistema operativo Android, também da Google.

Este montante é a multa mais alta aplicada até agora por Bruxelas num caso de violação das regras da concorrência.

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