"Trouxe a ferrovia para o centro do debate político"

A atratividade do comboio como meio de transporte de pessoas e mercadoras está necessariamente dependente da sua fiabilidade, pontualidade e capacidade de resposta concorrencial face a outros meios de transporte. Portanto, se queremos tornar o transporte ferroviário mais atrativo, há que tomar medidas que impactem os potenciais utilizadores àqueles níveis. No que se reporta ao transporte de passageiros, assegurando, para além do já referido, mais conforto e melhores articulações de horários. No transporte de mercadorias, a criação de medidas concretas que tornem o transporte ferroviário mais concorrencial com o transporte rodoviário, nomeadamente ao nível das taxas de utilização da infraestrutura ferroviária.