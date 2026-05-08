Economia

Trump acena com tarifas "muito mais altas" caso não haja acordo com a Europa

O presidente estabeleceu um prazo para o cumprimento do acordo comercial entre EUA e UE. Este dura até ao dia 4 de julho, na sequência de um telefonema com a presidente da Comissão Europeia.
Donald Trump, presidente dos EUA.
Donald Trump, presidente dos EUA.FOTO: EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT
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Nova ameaça de Donald Trump às economias europeias. O presidente dos EUA aponta para o acordo comercial estabelecido com a UE e que esta não está a cumprir, de acordo com o próprio.

Trump falou ao telefone na quinta-feira, 7 de maio, com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Ambos "discutiram muitos assuntos" e a própria terá prometido "cumprir a sua parte" daquilo que o próprio descreve como "o maior acordo comercial de sempre", através de uma publicação na rede social Truth Social.

Para tal, determinou um prazo que termina no 250.º aniversário da independência dos EUA, que se celebra no próximo dia 4 de julho. Caso não veja os requisitos cumpridos, as tarifas à Europa "vão imediatamente saltar para níveis muito mais altos", salientou o presidente norte-americano.

Recorde-se que o tema já fez correr muita tinta, com várias ameaças de Trump de aplicar tarifas à Europa (a par de economias de todo o mundo).

Donald Trump, presidente dos EUA.
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