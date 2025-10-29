Trump acredita em acordo com Xi Jinping e diz que é melhor do que “estar em conflito”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou esta quarta-feira, 29, otimismo quanto à possibilidade de alcançar um novo acordo comercial com o homólogo chinês, Xi Jinping, afirmando que “é melhor chegar a um entendimento do que estar em conflito”.“Espero que consigamos chegar a um acordo. Acredito que vai ser um bom acordo para ambos. Isso seria realmente um excelente resultado”, afirmou Trump, durante um discurso perante empresários no Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade sul-coreana de Gyeongju.“É melhor isso do que estarmos em confronto e passarmos por todo o tipo de problemas sem necessidade. O mundo inteiro está a observar”, acrescentou o líder norte-americano, na véspera do encontro com Xi, o primeiro desde que regressou à Casa Branca, em janeiro passado.A reunião entre os dois líderes ocorre poucos dias após delegações comerciais de ambos os países terem chegado a um “acordo preliminar” em Kuala Lumpur, na Malásia, com vista a aliviar as atuais tensões económicas.As divergências escalaram nas últimas semanas, depois de Pequim ter imposto novos controlos às exportações de terras raras – materiais cruciais para a indústria tecnológica – e Washington ter ameaçado aplicar tarifas de 100% sobre produtos chineses.Em declarações a bordo do avião presidencial Air Force One, Trump admitiu também a possibilidade de reduzir as atuais tarifas sobre a China, desde que isso ajude a intensificar o combate ao tráfico de fentanil, uma das principais prioridades da reunião com Xi.Segundo a imprensa norte-americana, os dois líderes poderão ainda selar um acordo definitivo sobre o futuro da aplicação TikTok nos Estados Unidos. A legislação norte-americana obriga a plataforma a desvincular-se da empresa-mãe chinesa ByteDance, por razões de segurança nacional.Questionado sobre se abordará o futuro de Taiwan – ilha autónoma que a China considera uma província rebelde – Trump sugeriu que o tema poderá nem sequer ser tratado.“Não sei se vamos falar sobre Taiwan. Talvez ele me pergunte, mas não há muito a dizer. Taiwan é Taiwan”, afirmou. .Trump e Xi reunidos à margem da APEC para evitar nova escalada na guerra comercial\n\n