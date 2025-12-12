Trump anuncia acordo sobre semicondutores com aliados da Ásia-Pacífico

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, 12, um acordo sobre semicondutores que será assinado com Japão, Austrália, Singapura e Coreia do Sul, no âmbito da chamada Iniciativa Pax Silica, visando impulsionar uma política económica centrada na inteligência artificial."Não fazer isto teria sido um grande presente para muitos países, mas especialmente para a China", afirmou Trump no Salão Oval da Casa Branca, quando anunciou o acordo.Segundo um comunicado do Departamento de Estado norte-americano, a iniciativa visa unir países que acolhem as empresas tecnológicas mais avançadas do mundo para explorar o potencial económico da IA, tendo por base ativos estratégicos partilhados como computação, silício, minerais e energia.A cimeira Pax Silica, que se realiza hoje em Washington, contará ainda com a participação dos Países Baixos, Emirados Árabes Unidos, Canadá e União Europeia."Os países vão explorar alianças multidimensionais para reforçar a segurança das cadeias de abastecimento, reduzir dependências coercivas, proteger infraestruturas críticas e fomentar ecossistemas tecnológicos fiáveis em áreas como semicondutores, conectividade, fabrico avançado e energia", acrescentou o Departamento de Estado. .EUA ponderam adiar tarifas sobre semicondutores que ameaçam cadeia global