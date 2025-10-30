Trump anuncia negociações para a China comprar energia aos Estados Unidos

Os Estados Unidos vão negociar com a China a venda de energia norte-americana a Pequim, anunciou esta quinta-feira, 30, o presidente norte-americano, Donald Trump, depois de se ter reunido com o homólogo chinês, Xi Jinping.“A China concordou em comprometer-se com um processo de compra de energia americana. Uma transação de grande envergadura poderá ocorrer relativamente à compra de petróleo e gás do Alasca”, afirmou Trump na rede social Truth.Trump acrescentou que as equipas dos dois países se vão reunir para “estudar a viabilidade de tal acordo”.Os presidentes dos Estados Unidos e da República Popular da China reuniram-se esta quinta-feira, 30, na base aérea de Gimhae, na cidade sul-coreana de Busan.Foi o primeiro encontro entre Trump e Xi desde 2019, quando o líder norte-americano cumpriu o primeiro mandato presidencial (2017-2019).Trump iniciou em fevereiro deste ano o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. .Trump reduz tarifas à China para 10% e promete reforço da cooperação após "reunião incrível" com Xi Jinping