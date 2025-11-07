DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Trump diz que Índia "quase deixou de comprar petróleo à Rússia" e considera visitar o país em 2026

O presidente dos EUA salientou os resultados das tarifas direcionadas ao setor petrolífero russo. A visita à Índia é uma possibilidade, diz, enquanto os mercados aguardam um acordo comercial.
As relações comerciais entre EUA e Índia estão sob stress mas os sinais mais recentes são positivos. Donald Trump salientou que a economia indiana "quase deixou de comprar petróleo à Rússia" e já fala na possibilidade de realizar nova visita ao país, em 2026.

As declarações surgem na sequência de uma análise da Reuters, publicada na quinta-feira, indicar reduções acentuadas nas importações de petróleo russo, por parte de empresas chinesas e indianas, que seguem a linha das intenções do presidente norte-americano.

Recorde-se que, a 21 de novembro, deverão entrar em vigor tarifas dos EUA sobre a Rosneft e a Lukoil, as duas maiores petrolíferas russas.

Neste contexto, Trump congratulou-se com as alterações realizadas pelo setor na Índia e reconheceu até que está em cima da mesa a possibilidade de visitar aquele país em 2026. Na mesma ótica, descreveu Narendra Modi como um "amigo" e um "grande homem".

Tarifas mantêm clima de tensão entre as duas partes

A guerra comercial gerou tensões entre os EUA e uma série de países de todo o globo. A Índia não é exceção, longe disso, até porque a administração liderada por Donald Trump optou por aplicar tarifas de 50% às importações que chegam da terceira maior economia do mundo.

Ainda assim, há 'luz ao fundo do túnel', já que estão a decorrer negociações entre Washington DC e Nova Deli. De acordo com especialistas um pouco por toda a comunicação social internacional, parece haver um clima de otimismo sobre um eventual acordo comercial.

De resto, a decisão da Índia de cortar nas importações de petróleo russo dão força a esta ideia e, neste âmbito, animam os mercados.

