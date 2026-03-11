Donald Trump está a avaliar "opções adicionais" para conter os preços da gasolina, afetados pelos bloqueios no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

"O presidente e a sua equipa de energia estão a acompanhar os mercados e a falar com líderes da indústria e o Exército está a analisar opções adicionais, seguindo a diretiva do presidente de manter aberto o Estreito de Ormuz", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante um encontro com jornalistas.

O preço médio da gasolina sem chumbo atingiu esta quarta-feira, 11, os 3,54 dólares por galão, o nível mais alto desde meados de 2024.

Em apenas um mês, o preço subiu 21%, segundo a Associação Americana do Automóvel (AAA).