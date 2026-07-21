Economia

Trump prepara tarifas de 10% para aplicar a dezenas de países

As tarifas atualmente em vigor expiram nesta semana, mas a administração dos EUA tem planos para insistir na medida, de acordo com o Financial Times.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.FOTO: EPA/SAMUEL CORUM / POOL
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Donald Trump está a preparar-se para aplicar novas tarifas de 10% a dezenas de países, segundo reporta o Financial Times.

Isto porque as tarifas atualmente em vigor terminam na sexta-feira, conforme decretado pela administração dos EUA. Esta avalia agora o que pode apresentar, a este respeito, para reforçar as tarifas que incidem sobre as importações.

Se assim for, receios ligados à guerra comercial ameaçam regressar. Recorde-se que, desde o dia 2 de abril do ano passado, vários 'pacotes' de tarifas alfandegárias foram anunciadas pelo presidente dos EUA e atingiram praticamente todos os países do mundo. O FT não clarifica que economias podem, desta vez, ser alvo destas tarifas.

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