Trump termina negociações comerciais com o Canadá após medida contra-tarifas

Donald Trump pôs fim às negociações comerciais com o Canadá, depois de o primeiro ministro, Mark Carney, anunciar medidas para contrariar as tarifas impostas pelos EUA.O presidente norte-americano fez o anúncio através da rede social Truth Social. Promete terminar "todas as negociações comerciais com o Canadá", de forma imediata. Trump apontou ainda o dedo a Carney, que acusa de ter "usado, de forma fraudulenta, um anúncio que mostra Ronald Reagan a falar negativamente sobre as tarifas", salienta. Trump diz que o vídeo é "falso" e acusa o chefe de governo dinamarquês de querer "interferir na decisão do Supremo Tribunal e de outros tribunais" dos EUA, pode ler-se..Em causa estão declarações de Mark Carney que disse querer duplicar as exportações canadianas para países que não os EUA, de forma a fugir às políticas protecionistas de Trump. A decisão teve por base a imposição de tarifas aplicadas pela administração de Trump ao Canadá, que ascendem a 35% em casos como a indústria automóvel e do aço.Um vídeo, promovido pelo governo canadiano tem como protagonista Ronald Reagan (antigo presidente dos EUA), onde este diz que as tarifas "afetam todos os americanos".