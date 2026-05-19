Títulos de dívida emitidos sobem para 325,8 mil milhões em abril

Os títulos de dívida emitidos por entidades residentes no final de abril subiram 5,9% em termos homólogos, para 325.815 milhões de euros, subindo ainda 1,4% em cadeia, disse esta terça-feira, 19, o Banco de Portugal (BdP).

O valor registado no final de abril compara com 307.660 milhões de euros em títulos de dívida emitidos por entidades residentes um ano antes.

Face a março, a subida foi de 4.558 milhões de euros, numa variação decorrente principalmente de as emissões de dívida terem ficado acima das amortizações das administrações públicas (4.498 milhões de euros) e das empresas não financeiras (227 milhões de euros).

O banco central destaca, no caso das administrações públicas, “a variedade de tipo de títulos emitidos”, que incluem Obrigações do Tesouro, Bilhetes do Tesouro, Euro Medium Term Notes, Euro Commercial Paper e obrigações em moeda estrangeira (renminbi).

Já o setor financeiro teve amortizações 380 milhões de euros acima das emissões.

O BdP aponta ainda que os títulos de dívida valorizaram-se em todos os setores, tendo subido cerca de 600 milhões de euros no setor financeiro, 500 milhões de euros nas administrações públicas e 100 milhões de euros no setor não financeiro.

As administrações públicas, acrescenta, pagaram cupões de cerca de 1.200 milhões de euros e juros corridos de 400 milhões de euros.

No final de março, os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas somava 193,5 mil milhões de euros, sendo que as emissões líquidas de amortizações acumuladas alcançaram 12.837 milhões de euros.

No final de abril, estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de títulos de dívida no valor de 56,2 mil milhões de euros, o equivalente a 16,7% do 'stock' vivo.

O BdP assinala que as empresas não financeiras estimam amortizar 6.206 milhões de euros este mês e as administrações públicas 12.460 em julho deste ano e 8.014 milhões de euros em abril próximo.