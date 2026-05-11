Turismo açoriano “só pode resistir e prosperar" se houver "verdadeiras acessibilidades aéreas”

Os Açores ganharam uma posição ímpar no turismo, com a atração paulatina de visitantes ao longo dos últimos anos. Mas essa conquista foi alvo de um recente abalo – o fim da operação da Ryanair, que nem a anunciada intenção da Azores Airlines (antiga SATA Internacional) e da TAP em reforçar o número de voos minimiza. As ligações aéreas voltaram a evidenciar que são o calcanhar de Aquiles da região autónoma. Como sublinha Nuno Leandro, recém empossado presidente da VisitAzores, "o turismo nos Açores só pode resistir e prosperar se for alicerçado em verdadeiras e credíveis acessibilidades aéreas".

Na sua opinião, "é imperativo que as ligações aéreas deixem de ser um foco de incerteza para passarem a ser o garante da nossa competitividade, assegurando não apenas voos regulares e preços competitivos, mas uma previsibilidade total ao longo de todo o ano". Esta estabilidade é essencial para "conseguiremos combater eficazmente a sazonalidade e dar a confiança necessária tanto ao mercado como aos operadores locais, defende o presidente da VisitAzores. O arquipélago soma ainda a incerteza da privatização da Azores Airlines, antiga SATA Internacional.

O turismo é hoje "absolutamente central na economia dos Açores, afirmando-se como um dos principais motores de crescimento, criação de emprego e dinamização do tecido empresarial regional", aponta Nuno Leandro. Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram-se 4,5 milhões de dormidas no ano passado (dados preliminares), um aumento de 4,5% face a 2024. O número de hóspedes atingiu os 1,4 milhões, mais 3,7%, e a estada média anual situou-se nas 3,32 noites. No ano passado, os proveitos totais da hotelaria e turismo no espaço rural ultrapassaram os 228 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 10,3% quando comparado com 2024.