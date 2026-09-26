Turismo continua de boa saúde mas foco deve mudar, diz Francisco Calheiros

"O estado de saúde do turismo continua bom. Os crescimentos não têm sido, de facto, os do passado, mas os recordes continuam-se a bater", afirmou o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, em entrevista à Lusa, por ocasião do Dia Mundial do Turismo que se comemora domingo, 27 de setembro.

"Temos que contextualizar bem o que é que estamos a falar. De 2009 a 2019, os turistas em Portugal dobraram. Crescimento de 100%. É evidente que quando já estamos a falar de milhões de turistas, milhões de dormidas, não podemos continuar com esta senda de crescimento. (...). De qualquer maneira, os últimos dados disponíveis que temos são os dados a julho de 2026 e continuamos a crescer (...) e, portanto, quer dizer que isto comprova que a saúde do turismo continua boa”, afirmou.

As dormidas no setor do alojamento turístico aumentaram 1,5% para 46,5 milhões até julho, em termos homólogos, tendo os proveitos totais subido 5,3% para 4.073,2 milhões de euros, divulgou o INE em 31 de agosto.

Questionado sobre em qual dos lados se encontra, se das vozes que defendem, numa altura em que o setor está em consolidação, menos turistas e mais receitas através da captação de visitantes com maior poder de compra, ou se dos que receiam que o turismo possa perder força enquanto motor da economia, Francisco Calheiros respondeu: “Claramente do primeiro".

Para justificar a escolha, o responsável da CTP elencou várias situações da conjuntura, nomeadamente o facto do aeroporto de Lisboa estar "na sua capacidade praticamente plena" e de o crescimento do número de turistas ter desacelerado.

"Acho que temos que fazer uma alteração agora. Não é o número de turistas e o número de dormidas que deve ser a nossa principal prioridade, a nossa principal prioridade deve ser a criação de valor", como os dos "Estados Unidos, Canadá, podemos acrescentar Brasil, Polónia, Coreia, são tudo turistas que toda a gente quer. Porque, por um lado, fazem mais pernoitas e, por outro lado, gastam mais. E, portanto, é nessa senda que nós temos que ir (...)", defendeu.

Como fator crítico lembrou ainda o aumento dos custos de produção, que o setor tem que repercutir e que impacta na decisão de se fazer turismo.

"Isto é algo que todos sabemos e que também impacta com o número de turistas. Às vezes falamos e parece que nos esquecemos que estamos numa crise geoestratégia mundial como há muitos anos não assistíamos. E que tem muito impacto", disse, invocando "a invasão da Rússia na Ucrânia, que eram duas, três semanas, e vão lá mais de quatro anos", "o problema do conflito Israel-Árabe e, recentemente, esta questão entre os Estados Unidos e o Irão".

"O impacto que está a haver é uma coisa perfeitamente aflitiva", acrescentou, lembrando que mais de 90% dos turistas vêm por via aérea e que as companhias aéreas, "obviamente, têm de aumentar" preços.

"Estamos a falar, às vezes, em taxas de 200 euros por passageiro extra por causa do custo de combustível. Se pensar numa família com dois filhos são 800 euros, dá para pensar duas vezes”.

Assim, admite a necessidade de alteração da estratégia de promoção turística, focando em segmentos mais 'premium' em vez da contínua aposta nos mercados tradicionais.

“Acho que faz todo o sentido. (...) No passado havia que ajustar a procura à oferta, neste momento esse ajustamento está feito e, portanto, aquilo que devemos ter, o crescimento a partir de agora deve sempre ser em valor. O valor tem que estar sempre presente nas nossas estratégias, nos planos estratégicos a 10 anos. É para mim, de facto, aquilo que faz mais sentido neste momento”, reforçou.

Sobre as expectativas para 2027, diz que, tendo em conta o contexto internacional, pensa o mesmo que tem dito.

“Isto é muito pouco original e, sobretudo, é um bocadinho de repetição, é muito fraca a minha frase, porque é a que eu digo há dois anos. Se o 2027 for igual ao 2026, já acho que é um ótimo ano turístico, porque não nos podemos esquecer, e já abordámos isto ao longo desta entrevista, da complicadíssima geoestratégia mundial em que estamos inseridos. (...) Hoje em dia, em termos mundiais, o primeiro fator de escolha de um destino, ou de viagem é a segurança. Antes de um preço. E as pessoas hoje em dia não se sentem extremamente confiantes em poder viajar em saída das suas casas. E, portanto, isto é uma restrição extraordinariamente grande", disse.

Assim, se Portugal "não perder turistas, se mantiver as receitas em 2027 iguais à de 2026, acho que conseguimos ter um ótimo ano turístico”, concluiu.