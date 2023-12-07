Turismo contra Alcochete insiste na opção Montijo e pede urgência nas obras na Portela

Foi com desagrado que as principais associações do turismo receberam as conclusões do relatório preliminar elaborado pela Comissão Técnica Independente (CTI), apresentado esta semana, que aponta Alcochete+Portela como a melhor opção para expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Sem uma resposta à falta de capacidade do aeroporto Humberto Delgado nos próximos anos, as várias franjas do setor pedem urgência nas obras da Portela e esperam ainda que a decisão política do próximo governo contrarie a CTI. Sobre Alcochete, as dúvidas imperam e os argumentos do grupo de trabalho liderado por Maria do Rosário Partidário não convencem.."O prazo de sete anos anunciado para a conclusão do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete não é realizável. Entre licenças, outras autorizações e discussão pública será seguramente mais tempo, nunca menos de 10 anos. Isto, sem referir qualquer litigância que possa resultar dessas decisões", estima o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Bernardo Trindade questiona ainda o fundamento financeiro apresentado pela líder da CTI que garantiu que o custo de oito mil milhões de euros afeto ao aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete não implicará financiamento público. "A infraestrutura não se paga a si própria e não será paga exclusivamente pelos passageiros. É um ato de fé mas que não tem correspondência com a realidade. Seguramente que o Estado vai ter de colocar dinheiro, até do ponto de vista das implicações que resultam da Terceira Travessia sobre o Tejo e da rede ferroviária e rodoviária que terá de ser integrada em todo este investimento. Vamos estar a falar, quer direta ou indiretamente, de um envolvimento dos contribuintes muito acima do que qualquer um de nós imagina", aponta. Também o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) considera "irrealista" o prazo de sete anos para ver nascer a primeira pista em Alcochete. "O Montijo tem um documento de impacto ambiental, é uma mais-valia muito severa em relação a qualquer outro projeto. Não sei quanto tempo vai demorar a construção de Alcochete, mas certamente mais alguns anos do que o Montijo. Tenho dúvidas de que seja possível obter, em poucos anos, um documento de impacto ambiental. Face às conclusões, diria que em 2033 vamos estar a constatar que não há aeroporto, o turismo foi prejudicado e, se isso acontecer, a própria economia portuguesa vai mostrar uma anemia", refere ao Dinheiro Vivo Pedro Costa Ferreira. O responsável relembra que com a Portela esgotada o país "está todos os dias a perder dinheiro" e lamenta que esta semana não tenha sido apresentada uma solução para resolver os constrangimentos no aeroporto de Lisboa num período temporal mais reduzido. "A CTI apontou soluções de curto prazo, algumas surreais, mas não vou discuti-las. Temos muita pena face ao facto de a Portela estar a deitar fora receitas todos os dias e diria que faltou uma solução de médio prazo", acrescenta. A mesma posição é partilhada pela Confederação do Turismo de Portugal que alerta que, a avançar a recomendação da CTI, Portugal não terá um aeroporto em menos de "12 ou 15 anos". "Por outro lado, o relatório não prevê nenhuma solução para o médio prazo, o que nos parece um erro, já que não podemos estar 10 anos ou mais a ver o problema aeroportuário a agravar-se", explicou em comunicado a confederação liderada por Francisco Calheiros. O representante dos hoteleiros, que defende o Montijo "por ter um prazo mais curto, e pelo facto de o seu financiamento ser pago pelos passageiros", considera que a CTI não analisou os problemas com foco no imediato. "A solução de curto e médio prazo deveria ter tido a mesma dignidade que a solução aeroportuária de longo prazo. Portugal não se pode dar ao luxo de dispensar procura. O país tem de se organizar para não perder as oportunidades que resultam do trabalho que fizemos ao longo de anos e que nos colocam no topo dos destinos a visitar", alerta Bernardo Trindade. O também ex-secretário de Estado do Turismo defende a urgência em "avançar com as obras na Portela" e elogia o anúncio do primeiro-ministro, António Costa, referente à aprovação de uma resolução, que será hoje anunciada, a impor à ANA obras imediatas na Portela. O presidente da AHP está expectante sobre os próximos passos e acredita que o próximo governo deverá "olhar para todas as dimensões" na hora de tomar uma decisões. Também Pedro Costa Ferreira admite "ter esperança" de que a futura localização do novo aeroporto possa ser outra. "A visão do trabalho [da CTI] aponta para um rumo que, pelo olhar do turismo, não deve ser. Tenho esperança de que possamos trabalhar neste documento, que é apenas provisório, mas, depois, que a decisão política tenha em conta a economia do país", remata. A CTP concorda que "o que a CTI anunciou não é vinculativo e requer decisão política", pelo que pede ao PS e ao PSD que façam "já um pacto de regime que tenham como prioridades temas que vão para lá de uma legislatura. Desde logo a decisão sobre o novo aeroporto, assim como a TAP".