Turismo de Portugal tem um milhão de euros para financiar refúgios do calor

Está em curso um apoio público de até 75 mil euros por candidatura destinado a apoiar refúgios que permitam fazer face às altas temperaturas. No total, os apoios podem ascender a um milhão de euros.

O Turismo de Portugal lançou um Aviso de Concurso Específico cujas candidaturas estão abertas e decorrem até que seja esgotada a dotação. A iniciativa integra a recém-criada Rede Nacional de Refúgios Climáticos, denominada "Stay Cool" e a informação está disponível no respetivo site.

Dirigido exclusivamente a câmaras municipais e juntas de freguesia, o aviso atribui um apoio não reembolsável de 80% das despesas elegíveis, até 75 mil euros por projeto ou por cada entidade que integre uma candidatura conjunta.

Os responsáveis especificam que está previsto o "financiamento de bebedouros e postos de enchimento de garrafas, nebulizadores e jogos de água, plantação de árvores de sombra, pérgulas e velas de sombreamento, climatização e isolamento térmico do espaço do refúgio, mobiliário de descanso adaptado a seniores, Wi-Fi gratuito e pontos de carregamento de telemóveis, eliminação de barreiras arquitetónicas e a sinalética que identifica cada espaço como refúgio da rede", pode ler-se.