Turismo em Portugal ultrapassa os cinco mil milhões de euros de proveitos até agosto

O setor do alojamento turístico em Portugal registou um aumento de 1,5% nas dormidas até agosto, atingindo 57,3 milhões, enquanto os proveitos totais subiram 5,1% para 5,1 mil milhões de euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros oito meses do ano, os proveitos de aposento cresceram 4,8%, totalizando 3.951,9 milhões de euros. Este desempenho reflete a robustez do setor e a contínua atratividade de Portugal como destino turístico, como salientam os números do gabinete estatístico.

Em agosto, o setor registou 3,9 milhões de hóspedes, um aumento de 1,9%, e 10,9 milhões de dormidas, crescendo 1,7%. Os proveitos totais e de aposento aumentaram 4,6%, atingindo 1.058,9 milhões e 846,6 milhões de euros, respetivamente.

O aumento na procura por alojamento turístico foi alimentado tanto pelo consumo interno como pelo mercado internacional.

No segmento dos residentes, registaram-se 3,9 milhões de dormidas, o que representa uma subida homóloga de 1,5%, evidenciando, contudo, uma desaceleração face ao crescimento de 4,1% verificado em julho. Em sentido inverso, as estadias de cidadãos estrangeiros ganharam tração ao acelerarem de um aumento de apenas 0,8% no mês anterior para uma subida de 1,9% em agosto, o que permitiu atingir um total de sete milhões de dormidas.

No que toca aos principais países de origem dos visitantes, os turistas da Polónia e do Canadá destacaram-se com os maiores aumentos nas estadias em território nacional, registando subidas de 11,7% e 11,2%, respetivamente. Apesar deste forte crescimento de outros mercados, o Reino Unido segurou o estatuto de principal emissor para Portugal ao assegurar 17,1% do total de dormidas de estrangeiros, o que equivaleu a um incremento de 3,4%.

Espanha fixou-se na segunda posição da tabela, arrecadando uma quota de 15,6% e um acréscimo de 5% nas estadias, o que representa uma aceleração face à subida de 2% que tinha sido registada em julho. Em contrapartida, o mercado francês, que se mantém como o terceiro maior emissor, prolongou a sua tendência de queda ao recuar 7,6%, agravando a contração de 5,1% já verificada no mês anterior.

No seu conjunto, as dez principais nacionalidades de origem concentraram 79,2% de todas as dormidas de estrangeiros durante o mês de agosto. Dentro deste grupo, a par do recuo verificado no mercado francês, a única outra evolução negativa pertenceu aos Países Baixos, que registaram uma contração de 11,1%.

A zona Norte destacou-se ao liderar a progressão no volume de estadias durante o mês de agosto, ao registar um crescimento de 4,5%, com o Alentejo a posicionar-se logo a seguir ao crescer 2,6%. A nível de quotas de mercado, o Algarve manteve o estatuto de principal polo de atração nacional ao concentrar 30,1% das dormidas totais, seguido de perto pela Grande Lisboa com 19,3% e pelo Norte com 18,2%. Juntas, estas três localizações geográficas foram responsáveis por centralizar 67,5% da atividade turística total do país.

No segmento dos turistas nacionais, a Grande Lisboa assegurou a maior subida no volume de estadias ao crescer 4%, enquanto a Madeira e a região Centro acompanharam a tendência positiva com progressões de 2,6% e 2,5%, respetivamente. Já no que diz respeito aos visitantes estrangeiros, o Norte assumiu a liderança do crescimento ao registar um aumento de 6,3%, posicionado imediatamente acima do Alentejo, que viu as suas dormidas internacionais avançarem 5,8%.