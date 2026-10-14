Turismo interno dispara e já lidera procura no alojamento local profissional

O setor do alojamento local em Portugal continua a dar sinais de solidez, impulsionado pelo desempenho da época alta de 2026. Entre os meses de junho e setembro, a operadora GuestReady — que gere mais de duas mil propriedades no território continental e nas ilhas — contabilizou 49 mil reservas e acolheu um total de 136 mil turistas.

Estes indicadores representam um crescimento homólogo de 17% no volume de reservas e de 5% no número total de hóspedes face ao verão anterior. A forte atividade turística traduziu-se em taxas de ocupação consistentemente acima dos 80% ao longo de todo o período estival.

Conforme os dados operacionais revelados pela empresa, o mês de agosto posicionou-se no topo das preferências com uma taxa de ocupação de 91%. O mês de setembro seguiu-se de perto com 90%, superando ligeiramente os registos de julho (88%) e de junho (84%).

Para a liderança da gestora de ativos turísticos, o atual ciclo demonstra que o mercado nacional entrou numa fase de maturação e resiliência.

Em declarações sobre a estratégia da empresa, Rui Silva, diretor geral da GuestReady em Portugal, sublinha que o ano de 2026 serviu "para solidificar a nossa operação e elevar ainda mais a qualidade, sendo também mais exigentes com os parceiros – afinal, a operação não depende só de nós. Estamos muito focados na qualidade e no conforto dos nossos hóspedes, porque queremos ser líderes não só em volume, mas também na hospitalidade", acrescenta.

O gestor realça ainda que, "num mercado mais estável, o que faz a diferença é responder a mais procura sem perder qualidade".

No plano demográfico dos clientes, verificou-se uma recomposição no perfil das reservas com o mercado interno a ganhar tração económica.

Os cidadãos nacionais foram os que registaram o maior ritmo de crescimento nas escolhas por unidades geridas de forma profissional, alcançando uma quota de 15% do total.

Com este desempenho, os turistas portugueses igualaram os espanhóis (15%) na liderança das origens de mercado, relegando os clientes franceses (10%) e alemães (7%) para as posições seguintes.

O aumento do turismo interno é visto pela administração da operadora como um fator estratégico para a sustentabilidade do negócio de alojamento em Portugal. De acordo com Rui Silva, "é muito positivo ver os portugueses a escolher cada vez mais o alojamento local profissional para viajar dentro do país. Foram a nacionalidade que mais cresceu e estão hoje ao nível dos espanhóis, o que torna a nossa procura mais diversificada e mais resiliente", conclui.