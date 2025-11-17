Turismo: Peso das dormidas de estrangeiros em mínimos de três anos

As dormidas dos turistas estrangeiros no país continuam a cair há quatro trimestres consecutivos e a dependência dos mercados externos atingiu um mínimo de três anos.Entre julho e setembro, os hóspedes internacionais realizaram 19,4 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico do país, o que corresponde a um peso 67,8% do total das dormidas efetuadas em território nacional. Este é o valor mais baixo registado desde o terceiro trimestre de 2022, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Já as dormidas de residentes continuam a ganhar expressão e avançaram 5,5% para os 9,2 milhões.Numa análise por geografias, a Grande Lisboa foi a região que apresentou, em termos de dormidas, maior dependência dos mercados externos (83,2% do total), seguida da Madeira (79,5%) e dos Açores (76,6%). Em sentido contrário, as dormidas de não residentes apresentaram menor expressão nos totais regionais do Alentejo e do Centro (30,7% e 36,1%, respetivamente).Olhando para as principais nacionalidades que visitam Portugal, o mercado britânico manteve a liderança (17,9% do total das dormidas de não residentes no terceiro trimestre), apesar do decréscimo de 2,3% face ao trimestre homólogo. "As dormidas do mercado espanhol, o segundo principal mercado emissor (11,4% do total), recuaram 6,9%. Seguiu-se o mercado alemão (quota de 10,2%), que cresceu 2,5%. Entre os 10 principais mercados emissores no 3.º trimestre, o mercado norte americano registou o maior crescimento (+6,7%), seguido pelo mercado canadiano (+3,7%)", explica o gabinete de estatística. Contas feitas, o setor do alojamento turístico recebeu 10,5 milhões de hóspedes (+2,2%) no terceiro trimestre que foram responsáveis por 28,6 milhões de dormidas (+2%).No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o país recebeu 25,3 milhões de hóspedes (+3,0%) e 65 milhões de dormidas (+2,2%), que deram origem a 5,7 mil milhões de euros de proveitos totais (+7,6%- que somam ao alojamento outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços) - e 4,4 mil milhões de euros de proveitos de aposento (+7,4%), que respeitam às receitas amealhadas com as dormidas..Estrangeiros estão a viajar menos para Portugal e dormidas recuam pelo segundo mês consecutivo\n