Economia

Uber investe dois mil milhões de euros para entrar em força no negócio do catering

A gigante dos EUA vai crescer por aquisição, ao avançar para a compra da ezCater. A plataforma liga organizações e restaurantes para serviços de catering e as encomendas superam 400 euros, em média.
A Uber prepara-se para entrar no negócio do catering para empresas, através da Uber Eats.
A Uber prepara-se para entrar no negócio do catering para empresas, através da Uber Eats.Igor Martins / Global Imagens
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A Uber vai investir 2,3 mil milhões de dólares (2,04 mil milhões de euros) para comprar a ezCater, uma empresa que desenvolve um marketplace ligado ao catering. O negócio foi oficializado esta terça-feira, 6 de outubro.

À medida que a gigante norte-americana procura expandir o leque de serviços acessíveis através da Uber Eats (plataforma de encomendas de refeições através da app), quer agora crescer por aquisição. O negócio será feito a 100% em dinheiro.

A ezCater foi fundada em 2007 e liga organizações a mais de 140 mil restaurantes em todo o mundo. Tem um negócio B2B (business to business) que dá apoio a reuniões e eventos e, nos últimos 12 meses, registou 2,5 mil milhões de dólares (2,22 mil milhões de euros) em vendas (valor bruto). A informação foi comunicada pela Uber, que dá conta de que as encomendas custam, em média, mais de 400 euros.

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