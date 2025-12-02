Ucrânia: BCE considera impossível apoiar empréstimo de 140 mil milhões com garantia de ativos russos

O Banco Central Europeu (BCE) considera impossível cumprir a proposta da Comissão Europeia (CE) de apoiar um empréstimo de 140.000 milhões para a Ucrânia garantido por ativos russos congelados desde 2022."Tal proposta não está a ser considerada porque provavelmente violaria os Tratados legais da União Europeia (UE) que proíbem o financiamento monetário", disse hojeesta terça-feira, 2, à EFE um porta-voz do BCE.O jornal britânico "Financial Times" informou anteriormente que "o BCE se recusa a apoiar um pagamento de 140.000 milhões de euros para a Ucrânia, dando um golpe no plano da UE de conceder um empréstimo de reparação garantido com ativos russos congelados".Os ativos do banco central russo estão imobilizados na Euroclear, a infraestrutura de custódia financeira com sede em Bruxelas.O plano da CE para financiar a Ucrânia nos próximos dois anos prevê que os Estados europeus forneçam garantias estatais para garantir que o risco de pagamento do empréstimo de 140.000 milhões de euros seja partilhado.O "Financial Times" considera que alguns países europeus não conseguiriam obter dinheiro rapidamente em caso de emergência, o que poderia pressionar os mercados e criar problemas de liquidez.A proposta da CE prevê que, se em algum momento os Estados não puderem pagar, o BCE deverá assumir os pagamentos.Mas o BCE considera que é uma proposta impossível de cumprir porque o Tratado o impede e vai contra o seu mandato.A proposta deixa o BCE de mãos atadas, que quer uma proposta que possa cumprir.Por isso, a CE começou a trabalhar noutra proposta alternativa que forneceria liquidez temporária para apoiar o empréstimo de 140.000 milhões de euros para a Ucrânia, acrescenta o "Financial Times". .Europa acelera para fechar acordo sobre uso de ativos russos para apoiar Kiev