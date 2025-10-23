DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Ucrânia: Governo da Ucrânia saudou sanções dos EUA contra petrolíferas russas

Primeira-ministra ucraniana disse que o petróleo russo alimenta a guerra provocada por Moscovo e frisou que os Estados Unidos enviaram uma mensagem certa ao sancionar as empresas Lukoil e Rosneft.
Yulia Svyrydenko, vice-primeira-ministra ucraniana.
Yulia Svyrydenko, vice-primeira-ministra ucraniana.EPA/ABDULLA ALBEDWAWI
Publicado a

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, saudou hoje as sanções contra as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft, anunciadas na quinta-feira pelos Estados Unidos. 

Sviridenko disse que o petróleo russo alimenta a guerra provocada por Moscovo e frisou que os Estados Unidos enviaram uma mensagem certa ao sancionar as duas empresas. 

A primeira-ministra ucraniana difundiu os comentários através das redes sociais depois de o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, ter anunciado as sanções, as primeiras impostas pela atual Administração de Donald Trump contra a Rússia. 

A Rosneft é uma empresa estatal russa que produz quase 6% do petróleo bruto mundial e quase metade do petróleo bruto russo.

Juntamente com a Lukoil, exportam 3,1 milhões de barris de crude por dia.

Ambas as empresas já foram sancionadas pela anterior Administração dos Estados Unidos, mas desta vez as sanções são estendidas às subsidiárias e afiliadas.

Yulia Svyrydenko, vice-primeira-ministra ucraniana.
Trump ameaça Putin com impostos, tarifas e sanções
EUA
Rússia
Ucrânia
Sanções
petrolíferas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt