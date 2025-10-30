DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Ucrânia: Hungria espera ser poupada a sanções dos EUA contra petrolíferas russas

Trump afirmou recentemente que a Hungria se encontra numa situação especial, uma vez que não tem saída para o mar nem portos.
Ucrânia: Hungria espera ser poupada a sanções dos EUA contra petrolíferas russas
D.R.
Publicado a

A Hungria espera ser isentada das sanções impostas pelos Estados Unidos às petrolíferas russas Lukoil e Rosneft para poder continuar a comprar petróleo e gás à Rússia, afirmou esta quinta-feira, 30, o ministro da Administração húngaro.

“O nosso objetivo é que o Presidente [Donald] Trump mantenha a posição [sobre a situação especial de Budapeste] e que a Hungria possa beneficiar de uma exceção às sanções norte-americanas”, declarou Gergely Gulyás aos jornalistas em Budapeste.

Trump afirmou recentemente que a Hungria se encontra numa situação especial, uma vez que não tem saída para o mar nem portos.

Referiu que o país europeu também não dispõe de produção interna suficiente para satisfazer as necessidades, o que o obriga a importar fontes de energia.

Os Estados Unidos anunciaram em 22 de outubro sanções contra as duas principais petrolíferas russas em resposta à “falta de um compromisso sério por parte da Rússia com um processo de paz que ponha fim à guerra na Ucrânia”.

O primeiro-ministro húngaro, o ultranacionalista Viktor Orbán, deverá reunir-se com Trump na terça-feira, 07 de novembro, em Washington.

Entre outros temas, Orbán poderá abordar com Trump a questão das sanções e eventuais exceções, acrescentou o ministro húngaro, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Orbán é um aliado próximo de Trump, mas também do Presidente russo, Vladimir Putin.

A Hungria compra à Rússia 65% do petróleo e 85% do gás que consome, o que explica a firme oposição de Budapeste às sanções da União Europeia (UE) contra Moscovo que afetem o setor energético.

O Governo húngaro costuma invocar a ausência de acesso ao mar como o principal obstáculo para deixar de adquirir energia à Rússia.

Uma alternativa para a Hungria seria o abastecimento através do oleoduto “Adria”, a partir da vizinha Croácia, mas Budapeste afirma que essa ligação não seria suficiente e teria custos mais elevados, algo que o Governo croata contesta.

As sanções dos Estados Unidos, da UE e de outros aliados de Kiev visam afetar a capacidade da Rússia de financiar o esforço de guerra na Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022.

Ucrânia: Hungria espera ser poupada a sanções dos EUA contra petrolíferas russas
Governo da Ucrânia saudou sanções dos EUA contra petrolíferas russas
EUA
Rússia
Ucrânia
Hungria
Sanções
petrolíferas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt