Ucrânia: Kallas fala em semana decisiva para encontar solução para o financiamento do país

A alta representante da União Europeia (UE) para a diplomacia considerou que a semana que começa hoje "é decisiva" para encontrar uma solução para o financiamento à Ucrânia, insistindo que a melhor opção é utilizar os recursos russos imobilizados.“Esta semana é decisiva”, disse Kaja Kallas, à entrada para uma reunião ministerial, em Bruxelas.O último encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, com a participação de Paulo Rangel em representação do Governo português, ocorre dias antes do último Conselho Europeu de 2025, onde os 27 querem encontrar uma maneira de providenciar apoio financeiro à Ucrânia para os próximos dois anos.No entanto, as negociações “estão cada vez mais difíceis”, reconheceu a ex-primeira-ministra da Estónia.Kaja Kallas considerou que a utilização dos ativos russos que estão congelados nos países da UE, uma das propostas em cima da mesa para discussão, continua a ser a maneira “mais credível” de resolver o problema para 2026 e 2027.Os ministros dos Negócios Estrangeiros discutem hoje a proposta de apoio à Ucrânia para os próximos dois anos, para tentar desbloqueá-la a tempo da reunião de líderes da União Europeia (UE), no final da semana.O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, participa na reunião em Bruxelas encabeçada por Kaja Kallas.Apesar de haver outros tópicos - nomeadamente o caminho democrático que a Síria está a fazer um ano após a queda do regime de Bashar al-Assad e ao cessar-fogo cada vez mais ténue entre Israel e o movimento radical Hamas, que administrava o enclave palestiniano da Faixa de Gaza – a reunião vai estar centrada no apoio à Ucrânia para 2026 e 2027, e na proposta da Comissão Europeia para utilizar os recursos russos imobilizados na UE para pagar a destruição perpetrada por Moscovo.O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, vai participar por videoconferência e deverá fazer uma atualização dos esforços negociais com os Estados Unidos da América (EUA), das quais a UE foi excluída por Washington, ainda que o acordo com a Rússia possa delinear a nova arquitetura de segurança da Europa.Na última sexta-feira, a UE aprovou, por maioria e com os votos contra da Hungria e Eslováquia, uma decisão para manter os ativos russos imobilizados indefinidamente no espaço comunitário, servindo de base ao empréstimo de reparações à Ucrânia.De momento, decorrem encontros bilaterais em Bruxelas para tentar desbloquear as opções de financiamento europeu ao país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.Há duas semanas, a Comissão Europeia propôs um polémico empréstimo de reparações com base em ativos russos congelados e um crédito de menor dimensão assente no orçamento da UE, para apoiar a Ucrânia em 2026 e 2027.A primeira proposta enfrenta a oposição da Bélgica, país que acolhe a maior parte dos ativos russos congelados (através da Euroclear) e que exige garantias e compromissos claros dos outros Estados-membros para se proteger juridicamente, já que não quer assumir o risco de poder ficar sem as verbas se a Rússia não pagar reparações.O tema será discutido pelos líderes da UE na cimeira que decorre dentro de duas semanas, num encontro de alto nível que é visto como decisivo para chegar a acordo já que a Ucrânia fica sem financiamento disponível na próxima primavera. .Ucrânia: Chefes da diplomacia da UE tentam desbloquear apoio para 2026 e 2027 a tempo da cimeira de líderes\n