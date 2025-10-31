Ucrânia: Primeiro-ministro húngaro confirma que vai pedir a Trump isenção das sanções à Rússia

O primeiro-ministro húngaro, o nacionalista Viktor Orban, confirmou esta sexta-feira, 31, que vai pedir para o seu país isenção das sanções contra empresas petrolíferas russas no encontro da semana que vem com o presidente norte-americano, Donald Trump.“A Hungria é um país sem litoral, sem mar ou transporte marítimo” que sirvam para importar fontes de energia, disse em declarações à rádio pública magiar Kossuth.O chefe de Governo húngaro defendeu que tem de “fazer com que [Trump] entenda as dificuldades”.A Hungria depende das importações de gás e de petróleo da Federação Russa, respetivamente aquisições de 85% e de 65%, dos níveis de consumo internos.Washington anunciou recentemente sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas russas - Rosneft e Lukoil -, em resposta à “falta de compromisso sério da Rússia para com um processo de Paz para pôr fim à guerra na Ucrânia”.Orban assumiu hoje que vai até à capital dos Estados Unidos da América (EUA), em 07 de novembro, com uma grande delegação, entre ministros, outros políticos e empresários, para fortalecer as relações bilaterais.“Acho que podemos ficar mais próximos”, afirmou o primeiro-ministro húngaro, quando questionado sobre o adiamento da reunião entre Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, prevista para Budapeste.O primeiro-ministro húngaro acrescentou que “os EUA são a favor da Paz e os russos também chegaram ao ponto de estarem dispostos a aceitar a Paz ou um cessar-fogo sob certas condições bem conhecidas” e que são os ucranianos a prosseguir uma “guerra defensiva”, pois “não querem assinar um acordo de Paz”.Trump reconheveu recentemente que a Hungria se encontra numa situação especial, uma vez que não tem saída para o mar nem portos.Referiu que aquele país europeu também não dispõe de produção interna suficiente para satisfazer as necessidades, o que o obriga a importar fontes de energia.Uma alternativa para a Hungria seria o abastecimento através do oleoduto “Adria”, a partir da vizinha Croácia, mas Budapeste afirma que essa ligação não seria suficiente e teria custos mais elevados, algo que o governo croata contesta.As sanções dos EUA, da União Europeia e de outros aliados de Kiev visam afetar a capacidade da Rússia de financiar o esforço de guerra na Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022..Ucrânia: Hungria espera ser poupada a sanções dos EUA contra petrolíferas russas\n