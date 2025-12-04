Ucrânia: Turquia alerta para ameaça ao transporte de petróleo e gás no mar Negro

O ministro da Energia turco fez esta quarta-feira um apelo para que o abastecimento de petróleo e gás no mar Negro seja protegido, depois de três petroleiros russos terem sido alvo de ataques ao largo da costa turca.A Turquia, afirmou o ministro, está preocupada não só com a ameaça ao transporte marítimo, mas também com dois gasodutos submarinos, o Blue Stream e o Turk Stream, que transportam gás natural da Rússia para a Turquia.Referindo-se à sabotagem do oleoduto Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha em 2022, Bayraktar destacou a dependência da Turquia do gás importado."Apelamos a todas as partes para que mantenham a infraestrutura energética fora desta guerra, porque faz parte da vida quotidiana das pessoas", afirmou numa conferência de imprensa, segundo a Associated Press."Precisamos manter os fluxos de energia ininterruptos no mar Negro e nos estreitos [Bósforo e Dardanelos]", acrescentou.A Ucrânia anunciou que os seus drones navais atingiram dois petroleiros em 28 de novembro. O terceiro navio foi atingido na terça-feira, quando se dirigia ao porto turco de Sinop.O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou os ataques como uma ameaça à "segurança da navegação, à vida e ao meio ambiente, especialmente na zona exclusiva" turca.O petróleo e o gás russos suprimem quase metade das necessidades energéticas totais da Turquia, um membro da NATO que tem sido pressionado por Washington para reduzir esta dependência em relação à Rússia.Quando Erdogan visitou Donald Trump, em setembro, o Presidente norte-americano instou-o a mitigar as relações com Moscovo, inclusive no setor energético. Durante essa mesma viagem a Washington, empresas turcas assinaram um acordo multimilionário com empresas dos Estados Unidos para compra de gás natural liquefeito.Defendendo a compra de petróleo e gás russo pela Turquia, Bayraktar disse que a Rússia provou ser "um fornecedor muito confiável para o mercado turco" desde que as famílias turcas começaram a mudar para o gás na década de 1980.O ministro concedeu, por outro lado, que "não é segredo" que a Turquia "precisa de ter um portfólio de fornecimento equilibrado"."Não queremos depender de um único país fornecedor ou de poucos países", disse, acrecentando que a Turquia está "a tentar diversificar os países fornecedores e obter gás competitivo".A empresa estatal turca de petróleo e gás, BOTAS, finalizou recentemente um contrato com a russa Gazprom para o fornecimento de gás, disse também o ministro.Ancara está ainda envolvida com Moscovo na área da energia nuclear. A Rosatom, uma empresa estatal russa, está a construir uma central nuclear na costa mediterrânica da Turquia.Os quatro reatores da central de Akkuyu deverão gerar cerca de 10% da eletricidade a ser consumida na Turquia quando entrarem em funcionamento. No entanto, o projeto tem sido afetado por atrasos, agravados pelas sanções impostas às entidades russas na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.O início do fornecimento de eletricidade de Akkuyu arranca no próximo ano, disse Bayraktar."Precisamos de desempenhar um papel de moderador para ajudar a libertar esse dinheiro, que será usado no projeto", acrescentou..Guerra na Ucrânia. Turquia reportou novo ataque contra navio de carga russo no Mar Negro