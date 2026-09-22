UE e Filipinas concluem as negociações sobre tratado de livre comércio

A União Europeia (UE) e as Filipinas alcançaram hoje um "acordo substancial" sobre um tratado de livre comércio, que deverá ser assinado oficialmente em 2027, após vários anos de negociações.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o avanço na rede social X, após uma conversa telefónica realizada na segunda-feira com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

"Acabámos de chegar a um acordo sobre o pacto de livre comércio! [O acordo] chega exatamente três anos após a minha visita a Manila para relançar as negociações", disse Von der Leyen numa mensagem acompanhada de um comunicado em que sublinha a intenção de regressar ao arquipélago em 2027 para assinar o tratado.

"Um avanço e uma vitória para ambas as partes", escreveu o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, nas redes sociais, após uma videoconferência com a secretária do Comércio e Indústria das Filipinas, Maria Cristina Roque.

O pacto, segundo Sefcovic, aprofunda os laços com "uma das economias mais dinâmicas do Sudeste Asiático", apresentando uma ampla margem de crescimento além das trocas atuais, que rondam os 18 mil milhões de euros em bens e os 10 mil milhões em serviços.

Entretanto, a presidente da Câmara de Comércio Europeia das Filipinas, Diana Edralin, destacou que o pacto é um "marco significativo na longa relação económica entre as Filipinas e a União Europeia", alcançado "após anos de empenho e trabalho".

"A conclusão destas negociações é um testemunho do compromisso de ambas as partes com a construção de uma relação comercial mais sólida e previsível", afirmou, em comunicado.

Em julho, as chefes da diplomacia europeia e filipina assinaram um acordo em Manila para reforçar laços políticos e económicos, no contexto das negociações do tratado de livre comércio e da incerteza global.

"A relação entre a União Europeia e as Filipinas encontra-se numa trajetória positiva. Hoje, concordámos em reforçar os nossos laços através do lançamento da Parceria Reforçada", declarou a responsável europeia, Kaja Kallas, ao lado da homóloga Theresa Lazaro.

O reforço das relações com as Filipinas surge no âmbito dos esforços de Bruxelas para diversificar os parceiros comerciais e reduzir a dependência do bloco em relação aos Estados Unidos, na sequência da política de tarifas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Desde o final de 2025, Bruxelas assinou com Indonésia, Índia e Austrália acordos de livre comércio que estavam em suspenso há uma ou duas décadas, e que se somam aos que já tinha na região com Singapura, Vietname, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, bem como ao que está a ser negociado com a Tailândia.