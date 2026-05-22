UE e México fecham pacto comercial que elimina quase todas as tarifas

A União Europeia e o México reúnem‑se esta sexta-feira, 22, na Cidade do México para assinar o Acordo Global Modernizado, um vasto pacto político e comercial que elimina praticamente todas as tarifas entre os dois blocos e pretende abrir um novo ciclo nas relações bilaterais.

A oitava cimeira UE‑México junta os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à Presidente mexicana Claudia Sheinbaum — a primeira cimeira de alto nível desde Bruxelas em junho de 2015.

O novo acordo atualiza a parceria de 1997 e abrange um largo leque de áreas, do comércio à segurança, imigração, ambiente, transição digital e direitos humanos.

Na vertente comercial, o pacto prevê a remoção praticamente total de tarifas, incluindo em setores sensíveis como a agricultura e matérias‑primas críticas essenciais para a transição energética e digital.

O acordo é estratégico para a UE, segundo fontes europeias, ao proporcionar maior acesso à 12.ª maior economia mundial, que dispõe de recursos em matérias‑primas críticas, potencial para energias renováveis e um setor digital dinâmico — tudo num momento de crescentes tensões geopolíticas e barreiras comerciais noutras frentes.