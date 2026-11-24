A Comissão Europeia decidiu, esta terça-feira, impor quotas de importação de determinados veículos híbridos, a partir de 01 de dezembro, para proteger a indústria da União Europeia (UE).

Segundo um comunicado do executivo comunitário, as quotas de importação serão atribuídas de duas formas: países específicos com um interesse substancial no fornecimento de veículos de passageiros híbridos ao mercado da UE (“quotas específicas por país”) e a todas as outras origens (uma “quota residual”).

A decisão abrange dois tipos de veículos: elétricos híbridos completos (HEV) e elétricos híbridos recarregáveis (PHEV), incluindo veículos elétricos híbridos leves (MHEV).

As importações de veículos elétricos pela UE têm subido desde 2023, mas conheceram “um acentuado aumento recente”, tendo o executivo comunitário decidido aplicar o mecanismo de salvaguarda negociado com a China a todas as importações de automóveis híbridos.

A investigação revelou que os fabricantes de veículos de passageiros híbridos sediados na UE estão a perder quota de mercado, colocando em risco a viabilidade a longo prazo da sua atividade no setor dos híbridos — apesar do crescimento do mercado da UE.

Concluiu-se que a ameaça de prejuízo grave para a indústria da UE é iminente, exigindo a adoção de medidas de salvaguarda para proteger os fabricantes da UE.