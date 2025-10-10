UE não mexe na lista de paraísos fiscais

A União Europeia (UE) anunciou que a sua lista de jurisdições fiscais não cooperantes permanece inalterada, conservando um total de 11 territórios considerados paraísos fiscais. Esta decisão foi tomada durante a reunião dos ministros das Finanças da UE, realizada hoje no Luxemburgo, onde foram destacados "desenvolvimentos positivos" em algumas dessas jurisdições.A Comissão Europeia, em comunicado, confirmou que "os ministros das Finanças da UE atualizaram hoje a lista, que reflete o firme compromisso da UE com a transparência fiscal e a tributação justa a nível global". Importa salientar que nenhuma nova jurisdição foi adicionada à lista nesta atualização.As jurisdições que continuam a ser consideradas não cooperantes incluem Samoa Americana, Anguila, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Federação Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Ilhas Virgens Americanas e Vanuatu. A Comissão Europeia observou que "a atualização destaca uma série de desenvolvimentos positivos em algumas destas jurisdições, refletindo os esforços contínuos para abordar áreas de preocupação".A lista da UE foi criada em dezembro de 2017 como parte de uma estratégia externa para promover a boa governação fiscal a nível global. Esta lista é revista duas vezes ao ano, de modo a acompanhar as mudanças nas políticas fiscais e nos níveis de cooperação das jurisdições..Transferências para paraísos fiscais aumentam em 2024 para 8000 milhões de euros