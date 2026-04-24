Um engenheiro pega na maçã. Irá John Ternus devolver a ‘alma’ à Apple?

O seu silêncio mediático esconde, segundo os media internacionais, uma personalidade privada intensamente dinâmica e competitiva. A mesma pessoa que nada “posta” leva equipas de engenharia para pistas de rali e foi capitão de natação competitiva na universidade.

Esta dualidade sugere uma liderança que valoriza a performance real e a disciplina física acima da perceção pública. É uma característica que, embora subtil, o aproxima mais da obsessão técnica e do secretismo de Steve Jobs do que da diplomacia corporativa e focada em políticas ambientais, sociais e de governança de Tim Cook. A sua postura de "falar através do produto" poderá sinalizar um regresso à era em que a Apple surpreendia o mercado com lançamentos disruptivos em vez de seguir tendências validadas por algoritmos ou pelo “politicamente correto”.

O Fim da Era "Boring"?

É um facto que Cook transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo (ou na segunda ou terceira do ranking, depende dos dias) através de uma logística impecável, de uma cadeia de abastecimento infalível e da expansão agressiva de serviços. No entanto, muitos entusiastas sentem que a "magia" do hardware se perdeu em iterações incrementais — o iPhone 14, 15, 16 e 17 foram vistos por muitos como variações conservadoras do mesmo tema, focando-se em melhorias de câmara ou ligeiros ajustes de processamento, que não mudam a experiência do utilizador. Além disso, nunca mais houve aqueles momentos “já agora”, em que Jobs tirava da proverbial cartola (normalmente, do bolso) uma novidade que deixava a plateia boquiaberta.

Ternus, ao contrário de Cook (que veio da área das operações), construiu a sua carreira a desenhar produtos. Ele esteve no centro nevrálgico da transição para os chips M-series — o momento mais "Jobsiano" da Apple na última década, que permitiu aos Macs ultrapassar a concorrência em performance e eficiência.

Ao colocar um engenheiro de hardware no comando, a Apple parece estar a admitir que, na era da Inteligência Artificial e da computação espacial (incluída nos óculos Vision Pro), a vantagem competitiva não virá apenas do marketing ou dos ecossistemas de subscrição, mas da integração física e técnica radical. Ternus tem background para entender que o hardware não é apenas um contentor para o software, mas a própria alma da experiência Apple.

O desafio da IA: Gemini como o legado de Cook

Será então Ternus a pessoa certa para apontar a Apple a um estilo "Steve Jobs"? Este era um visionário autocrático que impunha a sua vontade ao mercado. Não era engenheiro, mas "vivia" nos laboratórios de design e engenharia. Tinha um instinto enorme para perceber o que o consumidor iria querer. Também tinha uma personalidade intempestiva e despedia equipas inteiras de um momento para o outro se considerasse que não estavam a responder às necessidades do projeto.

Já Ternus é descrito como "afável" e "colaborativo", no que é um contraste grande para Jobs. Mas o seu primeiro grande teste será a Inteligência Artificial, onde a Apple está a perder para toda a concorrência, pelo que o desafio é enorme. Mas aqui, o terreno já foi preparado por Tim Cook.

O ainda CEO deixa a Ternus um legado estratégico crucial: o acordo histórico com a Google que leva o motor de IA Gemini para dentro do ecossistema Apple.