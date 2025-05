Um quarto da execução do PRR está num ponto "preocupante e crítico"

Um quarto dos investimentos e das medidas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cerca de 25% do total, está a registar um ritmo de execução e de progresso muito fraco, "preocupante e crítico" face à situação que existia no início do ano, adverte a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR (CNA-PRR) no novo "relatório de acompanhamento aos progressos de implementação do PRR", divulgado esta segunda-feira.