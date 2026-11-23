O Conselho da União Europeia deu luz verde formal ao orçamento comunitário para 2027, o exercício que encerra o atual Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027).

A decisão consagra uma dotação de 199,7 mil milhões de euros em autorizações de despesa e 211,5 mil milhões de euros para a cobertura de pagamentos, fixando ainda uma reserva financeira estratégica de 710,1 milhões de euros "para permitir à UE responder a necessidades imprevistas", realça em comunicado oficial.

Esta aprovação consolida o entendimento alcançado entre as partes a 11 de novembro de 2026, culminando o processo negocial com os eurodeputados.

No mesmo documento, a instituição confirmou a adoção do "sétimo e último orçamento anual do atual Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027", fechando a etapa deliberativa no seio dos Governos dos Estados-membros.

A estrutura financeira delineada divide-se entre os compromissos jurídicos assumidos a longo prazo e a liquidação de obrigações efetivas.

No modelo contabilístico da União Europeia, as autorizações cobrem programas e investimentos cuja execução física e financeira se estende por múltiplos anos, enquanto os pagamentos asseguram a liquidação das despesas liquidadas no exercício corrente e em períodos transatos.

O circuito legislativo e institucional do documento financeiro fica concluído com a intervenção da assembleia europeia. A adoção definitiva do orçamento depende agora do aval do Parlamento Europeu, cuja votação final está agendada para a sessão plenária desta quarta-feira.