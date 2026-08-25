União Europeia regista primeiro défice comercial em três anos

A União Europeia (UE) registou um défice comercial de 21,8 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2026, conforme revelam os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat.

Este é o primeiro défice comercial desde o segundo trimestre de 2023, resultado do desequilíbrio entre as importações de bens provenientes de países terceiros, que ascenderam a 701,8 mil milhões de euros, e as exportações, que totalizaram 680 mil milhões de euros.

O agravamento do défice comercial no segundo trimestre foi principalmente impulsionado pelo aumento do défice dos produtos energéticos, que subiu de 71,3 mil milhões de euros no primeiro trimestre para 101,1 mil milhões de euros entre abril e junho.

Além disso, os défices de matérias-primas aumentaram de 7,9 para 9,4 mil milhões de euros, assim como os de outros produtos manufaturados, que passaram de 8,3 para 9,1 mil milhões de euros.

Por outro lado, os excedentes nos produtos químicos aumentaram de 47,1 para 54 mil milhões de euros, e nos alimentos e bebidas, de 10,7 para 11,5 mil milhões de euros.

O excedente comercial de máquinas e veículos diminuiu de 24,9 para 23,2 mil milhões de euros, enquanto o de outros bens recuou de 11,6 para 9,1 mil milhões de euros.

No total, as exportações da UE aumentaram 5,4%, ou 34,9 mil milhões de euros, em comparação com o trimestre anterior, enquanto as importações cresceram 9,9%, correspondendo a um aumento de 63,4 mil milhões de euros.

O Eurostat observou que tanto as exportações como as importações vinham a diminuir desde o segundo trimestre de 2025, uma tendência que foi interrompida nos primeiros três meses de 2026.

Essas descidas foram em parte atribuídas às tensões tarifárias, especialmente com os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais da UE.

Os dados, baseados em informações transmitidas pelos Estados-membros até ao dia 11 deste mês, são provisórios, de acordo com o gabinete estatístico europeu.