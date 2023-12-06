UPTEC em projeto europeu para ajudar setor do turismo na transição verde e digital

A UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto integra um projeto europeu que, financiado em três milhões de euros, pretende ajudar as empresas da área do turismo na transição ecológica e digital..Em comunicado, a UPTEC afirma ter um sido um dos parceiros escolhidos pela Comissão Europeia para integrar o projeto ST3ER, que tem como principal objetivo "potenciar a transição digital e verde" no setor do turismo..Integrado no âmbito do programa europeu COSME, o projeto conta com seis entidades de cinco países (Irlanda, Eslovénia, Portugal, Espanha e Dinamarca), sendo que em Portugal, caberá à UPTEC gerir as candidaturas das pequenas e médias empresas do setor do turismo..Com uma duração de 36 meses, o projeto conta com um orçamento superior a mais de três milhões de euros, sendo que a UPTEC terá disponível perto de 600 mil euros de financiamento.."Grande parte deste montante - mais de 400 mil euros - serão financiados a 100%, apoiando os projetos das empresas a atribuir no âmbito das 'open calls'", esclarece..O objetivo do projeto ST3ER é apoiar mais de 200 pequenas e médias empresas nos cinco países através de 'workshops', 'bootcamps', módulos de aprendizagem, fóruns internacionais de inovação e sessões de mentoria..As pequenas e médias empresas selecionadas "beneficiarão de modelos avançados de apoio ao negócio, que visam melhorar práticas com a implementação de novos sistemas, estruturas e ferramentas, assim como métodos de inovação baseados nos desafios da redução de carbono, com base em estudos de caso e exemplos de modelos intersetoriais e interterritoriais"..Citada no comunicado, a diretora de desenvolvimento de negócio da UPTEC, Maria Moura Oliveira, salienta que o investimento na área do turismo e da inovação "potencia o que Portugal tem de melhor para oferecer".."O turismo tem sido uma das áreas que mais contribui para o PIB português e é fundamental aliar essa pujança e vivacidade à capacidade que os portugueses, e em particular as suas 'startups', têm em inovar, e encontrar novos caminhos para uma transição digital e energética que seja mais eficiente e sustentável", acrescenta.