Usar as bicicletas Gira sem pagar já é mais fácil para todos os residentes em Lisboa

Foi também com esse objetivo em mente que o preço do passe Navegante foi substancialmente reduzido, tendo-se mesmo tornado gratuito para jovens até aos 23 anos e maiores de 65, em Lisboa. Uma aposta que está a dar resultados. Dados fornecidos pelo gabinete da presidência indicam que desde a introdução da gratuitidade até julho deste ano, os utilizadores do cartão navegante abrangidos quase duplicaram de 57 745 para 90 554. Só no grupo dos maiores de 65 foram mais de 9 mil os novos pedidos, contando-se agora em quase 21 mil utilizadores. Subidas significativas registaram-se igualmente no grupo até aos 18 anos, com mais 3600 aderentes e no grupo sub 23, que conta agora mais 2400 utilizadores.