Vagas de emprego recuam na zona euro e UE no segundo trimestre

A taxa de empregos vagos recuou para 2,1% na zona euro e para 2,0%, no segundo trimestre, na União Europeia (UE), divulga hoje o Eurostat, sem apresentar dados para Portugal.

Na área do euro, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, o indicador registou uma descida para 2,1% face aos 2,3% observados nos primeiros três meses de 2026 e aos 2,2% entre abril e junho de 2025.

Na UE, a taxa de empregos vagos desceu para 2,0% na comparação com os 2,1% registados quer no primeiro trimestre do ano quer no homólogo.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as taxas de empregos vagos mais elevadas no segundo trimestre de 2026 foram registadas nos Países Baixos (4,1%) e na Bélgica (3,3%), seguidos de Malta (3,1%) e da Áustria (2,9%).

As taxas mais baixas foram observadas na Roménia (0,5%) e na Polónia e Bulgária (ambas com 0,8%), seguidas da Espanha e da Eslováquia (ambas com 0,9%).