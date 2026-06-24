Valor do cabaz alimentar desce 87 cêntimos esta semana mas continua 17 euros mais caro do que há um ano

O valor do cabaz alimentar desceu esta semana 87 cêntimos para 256,81 euros, depois de se ter verificado uma subida na semana anterior, avançou esta quarta-feira, 24 de junho, a Deco Proteste.

Na última semana, entre 17 e 24 de junho, a pescada fresca registou um aumento de 12%, para 11,63 euros, o pão de forma sem côdea subiu 10%, para 2,57 euros, e a carcaça tradicional registou um acréscimo de 9%, para 0,21 euros, foram os 3 produtos cujo preço mais aumentou percentualmente face à semana anterior.

Comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o carapau (45% custando atualmente 6,07€/kg), o robalo (33% custando atualmente 10,23 euros/kg), e a couve-coração (29%, o que se reflete num custo de 1,76 euros/kg).

Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 17,88 euros (menos 7,48%).

Já no início de 2022, era possível gastar menos 69,11 euros (uma diferença de 36,82%).