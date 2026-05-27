Economia

Valor mediano das avaliações bancárias subiu 16,5% em abril

Em abril o valor atingiu um recorde, ao subir 1,1% face a março. Na variação homóloga, os dados indicam um acréscimo de 16,5% e a região de Setúbal registou o maior aumento, em termos relativos.
Valor mediano das avaliações bancárias subiu 16,5% em abril
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A subida em flecha dos preços da habitação continua a ser uma tendência evidente e as avaliações bancárias seguem pelo mesmo caminho.

De acordo com os dados do INE, o valor mediano das mesmas marcou 2.174 euros por metro quadrado, em abril. O valor reflete uma subida de 23 euros face a março (mais 1,1%) e um acréscimo de 16,5%, em linha com o observado um mês antes.

Em causa está, um vez mais, um recorde naquele indicador.

Em termos homólogos, nenhuma região registou uma descida, sendo que a tendência foi especialmente vincada na Península de Setúbal (mais 24%). Na variação mensal, o aumento mais agressivo ocorreu na RA Açores (+4,1%) e também nesta métrica não se registou qualquer decréscimos.

Entre os apartamentos, o valor mediano atingiu 2.546 euros por metro quadrado, ou seja, mais 21,0% do que em abril do ano passado e mais 1,4% do que em março de 2026.

No caso das moradias, o valor mediano das avaliações bancárias fixou-se em 1.561 euros. Trata-se de uma subida homóloga de 12,7% e um acréscimo de 1,2% na alteração mensal.

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