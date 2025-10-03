Valores dos escalões de IRS atualizados em 3,51% no próximo ano

Os limites que definem os valores de cada escalão de rendimento da tabela do IRS vão ser atualizados em 3,51% no próximo ano na proposta de Orçamento do Estado, de acordo com uma portaria publicada esta sexta-feira, 3 de outubro, em Diário da República.O Código do IRS passou a prever, desde 2024, uma atualização anual automática dos escalões com base "na taxa de variação do deflator do produto interno bruto e na taxa de variação do produto interno bruto por trabalhador".A legislação obriga, pelo artigo, os governos a publicarem uma portaria com o valor da atualização, calculado a partir dos valores "publicados pelo Instituto Nacional de Estatística no trimestre imediatamente anterior à apresentação da proposta de Lei do Orçamento do Estado"..Nova redução do IRS e outras medidas que já se conhecem do Orçamento do Estado para 2026