Veículos elétricos devem atingir 29% das vendas mundiais em 2026, prevê Agência Internacional da Energia

A Agência Internacional da Energia (AIE) reviu em alta a previsão para as vendas mundiais de veículos elétricos este ano, estimando um crescimento de cerca de 10%, que colocará a quota destes veículos nas vendas mundiais de automóveis em 29%.

A revisão consta de um relatório divulgado esta quinta-feira, 30 de julho, pela AIE, apenas dois meses após a publicação das anteriores previsões.

Segundo a AIE, as vendas mundiais de automóveis caíram cerca de 5% no primeiro semestre, face ao mesmo período de 2025, sobretudo devido à contração dos dois maiores mercados, a China e os Estados Unidos.

A agência atribui esta evolução às pressões económicas, num contexto marcado pelos efeitos da guerra no Médio Oriente, pelos elevados preços dos combustíveis e por alterações nas políticas públicas que afetam o setor automóvel.

No caso dos veículos elétricos, as vendas mundiais recuaram 1% na primeira metade do ano, para cerca de nove milhões de unidades, refletindo sobretudo uma quebra de 20% na China, o maior mercado mundial deste segmento.

Ainda assim, os veículos elétricos representaram 24% de todos os automóveis matriculados no mundo no primeiro semestre, mais um ponto percentual do que no período homólogo de 2025.

A AIE destaca, no entanto, a recuperação registada entre abril e junho, quando as vendas globais de veículos elétricos aumentaram 4% face ao segundo trimestre de 2025 e 35% em relação aos primeiros três meses do ano, ultrapassando as cinco milhões de unidades.

A Europa registou o maior crescimento regional nas vendas de veículos elétricos no primeiro semestre, com um aumento de 30% face ao mesmo período de 2025.

Na União Europeia, os veículos elétricos representaram mais de 30% das vendas de automóveis entre janeiro e junho, face aos 27% registados um ano antes, enquanto no Reino Unido a quota subiu para 38%.

A AIE salienta igualmente o forte crescimento em mercados como Austrália, Brasil, Índia, Coreia do Sul e Vietname, onde as vendas de veículos elétricos praticamente duplicaram entre março e junho.

Para o conjunto de 2026, a agência prevê que as vendas mundiais de veículos elétricos aumentem cerca de 10%, elevando a sua quota para 29% do mercado automóvel mundial, um ponto percentual acima da estimativa anterior.

A recuperação dependerá, em grande medida, da evolução do mercado chinês, onde a AIE estima vendas semelhantes às de 2025 e uma quota superior a 60%.

A queda de 20% nas vendas de automóveis na China levou os fabricantes do país a reforçar as exportações em 65% no primeiro semestre.

No segmento dos veículos elétricos, as exportações chinesas aumentaram 120%, representando mais de 45% de todos os veículos elétricos produzidos no país.

A AIE alerta que a entrada maciça destes automóveis em mercados internacionais, sobretudo se forem vendidos a preços reduzidos, poderá alterar significativamente a concorrência no setor.